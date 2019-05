Na Jarunu brez večjih presenečenj

Zagreb, 5. maja - Sprinterji na mirnih vodah se v Zagrebu potegujejo za mesta v državni reprezentanci, prvi dan pa so že potekale kvalifikacijske preizkušnje na 200, 500 in 1000 metrov. Do večjih presenečenj ni prišlo, saj so se na Jarunu v ospredju znašli Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, Jošt Zakrajšek in Vid Debeljak.