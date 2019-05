Cicipas in Cuevas za lovoriko v Estorilu

Estoril, 4. maja - Grški teniški igralec Stefanos Cicipas in Urugvajec Pablo Cuevas sta finalista turnirja ATP v Estorilu z nagradnim skladom 524.000 evrov. Prvi nosilec Cicipas je v polfinalu izločil četrtopostavljenega Belgijca Davida Goffina s 3:6, 6:4 in 6:4, Cuevas je bil boljši od Španca Alejandra Davidovicha Fokino s 3:6, 6:2 in 6:2.