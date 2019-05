Po Veszpremu v polfinalu še Barcelona

Ljubljana, 4. maja - Rokometaši Veszprema in Barcelone so prvi polfinalisti lige prvakov. Madžari so tudi z izdatno slovensko pomočjo na povratni četrtfinalni tekmi doma premagali Flensburg-Handewitt z 29:25 (17:13) in tako le še potrdili slavje s prve tekme, ki so jo dobili z 28:22. Barcelona pa je po zmagi z 32:25 v Nantesu tokrat slavila z 29:26 (17:14).