V Šentjakobu ob Savi danes tradicionalno srečanje družin Aninega sklada

Ljubljana, 4. maja - Ustanova Anin sklad je danes v Šentjakobu ob Savi pripravila srečanje družin z več otroki. Več kot 170 otrok iz skoraj 45 družin se je lahko med seboj družilo in izmenjavalo izkušnje, za starše pa so organizatorji pripravili posebna izobraževalna predavanja, so sporočili iz ustanove.