Rumeni jopiči že 25. soboto zapored na ulicah Francije

Pariz, 4. maja - Francoski rumeni jopiči so se danes že 25. soboto zapored zbrali na protestih v Franciji. Policija poroča o najmanjši udeležbi od začetka protestov novembra lani proti davčni in socialni politiki vlade. Po vsej Franciji se jih je do zgodnjega popoldneva zbralo okoli 3600, od tega v Parizu okoli tisoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.