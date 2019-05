Po izstrelitvi več deset raket z območja Gaze Izrael odgovoril z napadi

Gaza, 4. maja - Z območja Gaze so danes po podatkih izraelske vojske na Izrael izstrelili 150 raket. Izraelska vojska je odgovorila z letalskimi napadi in tankovskim obstreljevanjem položajev skrajne palestinske skupine Hamas na območju Gaze. Pri tem sta bila po palestinskih podatkih ubita Palestinec in 14-mesečni otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.