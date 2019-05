London, 4. maja - Čeprav so nogometaši angleškega prvoligaša Fulhama danes izgubili na gostovanju pri Wolverhamptonu z 0:1, pa so poskrbeli za rekord elitne angleške lige. V 88. minuti je v igro vstopil Harvey Elliott, ki je s 16 leti in 30 dnevi postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral v premier league.