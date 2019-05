Markoja in Rozmanova državna prvaka v šahu

Radenci, 4. maja - Boris Markoja in Monika Rozman sta na državnem prvenstvu, ki je v Radencih potekalo od 27. aprila, postala slovenska prvaka v šahu. O naslovih so odločale partije zadnjega dneva. Markoja je v devetem krogu s črnimi figurami remiziral z Lukom Šolmajerjem in osvojil 7,5 točke.