V Luksemburgu pokopali velikega vojvodo Jeana

Luxembourg, 4. maja - V Luksemburgu so danes na državnem pogrebu v navzočnosti kraljeve družine in uglednih gostov iz vse Evrope pokopali velikega vojvodo Jeana. Priljubljeni vojvoda, znan tudi kot tihi monarh, je državo vodil od 1964 do abdikacije leta 2000. V starosti 98. let je umrl 23. aprila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.