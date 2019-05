Umrla gledališka kritičarka in dramaturginja Lejla Švabič

Ljubljana, 4. maja - V starosti 37 let se je poslovila gledališka kritičarka in dramaturginja Lejla Švabič, poročajo spletni mediji. Bila je dolgoletna sodelavka kulturne redakcije MMC ter dramaturginja v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer so ob smrti zapisali: "Dramaturginja, s širokim, a blagim vpogledom v vse, kar je človeškega."