Delo o krizi založništva (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Igor Bratož v komentarju Knjižne potešitve in provincialne odrešitve piše o krizi založništva in o varljivem obilju knjig. Navedel je ugotovitev poznavalca Andreja Blatnika, da če se bodo trendi nadaljevali, bomo prišli do situacije, v kateri bo vsak Slovenec ne le napisal, ampak tudi objavil knjigo, nihče pa ne bo prebral več kot ene.