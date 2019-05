Na Tajskem tudi uradno okronali kralja Vajiralongkorna

Bangkok, 4. maja - V kraljevi palači v Bangkoku so na današnji razkošni slovesnosti, ki je vključevala budistično in hindujsko obredje, tudi uradno okronali tajskega kralja Maho Vajiralongkorna. Kralj se je zavezal, da bo vladal s pravičnostjo in v imenu tajskih ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.