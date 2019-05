Delo o prodaji SKB Banke (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Karel Lipnik v komentarju Evolucija primera SKB piše o prodaji SKB Banke in vstopu madžarske finančne skupine OTP na slovenski trg. Slovenija je danes po njegovih besedah brez dvoma v valu največje privatizacije bančnega sistema, spremembe na bančnih trgih v regiji pa da so priložnost za nove igralce, kot je OTP in bi lahko bila tudi NLB.