Carolina Hurricanes v finalu vzhodnega dela NHL

Raleigh, 4. maja - Ekipa Carolina Hurricanes se je uvrstila v finale vzhodnega dela severnoameriške hokejske lige NHL. Pred svojimi igralci je premagala New York Islanders s 5:2 in slavila s 4:0 v zmagah. Na zahodnem delu so prav tako v drugem krogu končnice igralci Dallas Stars doma premagali St. Louis Blues z 2:1 in povedli s 3:2 v zmagah.