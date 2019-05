Severna Koreja izstrelila rakete proti Japonskemu morju

New York, 4. maja - Generalštab oboroženih sil Južne Koreje poroča, da je Severna Koreja v soboto zjutraj iz vzhodnega dela države izstrelila več raket kratkega dosega v japonsko morje, kar je prva takšna poteza države, ki ji vlada Kim Jong-un, po več kot letu dni. Rakete so letele tja do 200 kilometrov daleč in padle v morje.