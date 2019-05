Nasdaq dosegel rekordno vrednost

New York, 3. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem območju. Po poročanju tujih agencij so rast na borznem parketu spodbudili predvsem aprilski podatki o stopnji brezposelnosti v ZDA, ki je bila prejšnji mesec na 49-letnem dnu. Tehnološki indeks Nasdaq je dosegel rekordno vrednost.