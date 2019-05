Pogrešan 15-letni Matijaš Jotič iz Grosuplja

Ljubljana, 3. maja - Pogrešan je 15-letni Matijaš Jotič iz Grosuplja, ki so ga nazadnje videli v četrtek okoli 16. ure na območju Bežigrada. Oblečen je v črno majico in črne hlače ter obut v športne copate. Na glavi nosi kapo z napisom Bullshit. Visok je okoli 170 centimetrov, ima normalno postavo in temnejše kratke lase, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.