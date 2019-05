Maribor, 3. maja - Nogometaši Dobovca Pivovarne Kozla so prvaki 1. slovenske futsal lige za sezono 2018/19. Kozli so še tretjič v finalu premagali FutureNet Maribor, tokrat v gosteh po kazenskih strelih s 13:12. Prva in druga tekma sta se končali s 4:2 za Dobovec.