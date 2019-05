Šarec za Delo: Nočem biti kot ata za pečjo in soliti pameti kandidatkam in kandidatom (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec je v intervjuju za Sobotno prilogo Dela spregovoril o prihajajočih volitvah, pri katerih bo sodeloval "na kakšnem plakatu", oziroma "kolikor bo ekipa želela". Noče pa "biti kot ata za pečjo in soliti pameti" kandidatom. Pozval je k udeležbi na volitvah in obsodil vmešavanje drugih držav v slovensko politiko.