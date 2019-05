Italija bo sprejela 600 iskalcev azila

Rim, 3. maja - Italija je pripravljena v sodelovanju s katoliško cerkvijo v naslednjih dveh letih sprejeti 600 iskalcev azila iz Etiopije, Nigra in Jordanije. Katoliška organizacija Sant'Egidio, italijanska škofovska konferenca ter notranje in zunanje ministrstvo so danes podpisali dogovor o sprejemu migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.