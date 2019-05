Sakkarijeva in Konta v finalu Rabata

Rabat, 3. maja - Grkinja Maria Sakkari in Britanka Johanna Konta sta finalistki turnirja WTA v Rabatu z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev. Šesta nosilka Sakkarijeva je bila v polfinalu boljša od osmopostavljene Belgijke Alison Van Uytvanck s 6:4 in 6:4, sedma nosilka Konta je izločila Avstralko Ajlo Tomljanović, šestopostavljno igralko, s 6:2 in 7:6 (7).