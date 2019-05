Večer o kršenju pravic zunanjih sodelavcev v javni upravi (4. 5.)

Maribor, 3. maja - Kristina Božič v komentarju Mi poskrbimo za svoje piše o okoli 120 čistilcih, ki so čistili prostore državnih organov in ostali brez treh plač in vplačanih prispevkov. Dodaja, da ministrstvo za javno upravo ni znalo ali pa ni hotelo oblikovati javnega razpisa tako, da bi zagotovilo, da bodo vsi delavci plačani vsaj z minimalno plačo.