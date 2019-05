Občinam na voljo sredstva za energetsko prenovo stavb

Ljubljana, 3. maja - Ministrstvo za infrastrukturo je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021. Na voljo je okvirno 17,6 milijona evrov, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do 18. novembra.