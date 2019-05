SBI TOP v prazničnem tednu pridobil petino odstotka

Ljubljana, 3. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je v primerjavi s prejšnjim petkom okrepil za 0,20 odstotka, k čemur so najbolj prispevale delnice NLB in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so v treh trgovalnih dneh prazničnega tedna ustvarili 1,89 milijona evrov prometa, od tega samo danes nekaj več kot milijon evrov.