Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 3. maja - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel z rastjo indeksov. Po poročanju tujih agencij so rast na borznem parketu spodbudili predvsem aprilski podatki o stopnji brezposelnosti v ZDA, ki je bila prejšnji mesec na 49-letnem dnu. Delodajalci so ustvarili 263.000 neto delovnih mest, kar je precej nad pričakovanji analitikov.