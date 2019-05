Cantarutti izpostavil pomen digitalizacije in internacionalizacije podjetij

Bukarešta, 3. maja - Digitalizacija in internacionalizacija sta po mnenju državnega sekretarja Aleša Cantaruttija med ključnimi ukrepi za nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, startupov in podjetij v fazi rasti. Na neformalnem zasedanju v Romuniji se je Cantarutti zavzel tudi za močnejšo povezavo med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom.