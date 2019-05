Mandelova zaporniška risba prodana za skoraj 112.600 dolarjev

New York, 4. maja - Risbo prvega izvoljenega temnopoltega predsednika Južne Afrike in borca proti apartheidu Nelsona Mandele, ki jo je ustvaril v zaporu, so na dražbi v New Yorku prodali za 112.575 dolarjev. Delo Nobelovega nagrajenca za mir je nastalo v zaporniški celici na otoku v bližini mesta Cape Town, kjer je preživel 18 let.