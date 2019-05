Rus in Poljakinja zmagovalca hitrostne tekme v Wuijiangu

Peking, 3. maja - Rus Dmitrij Timofejev in Poljakinja Aleksandra Rudzinska sta zmagovalca tekme svetovnega pokala v hitrostnem plezanju v Wujiangu na Kitajskem. Slovenski športni plezalci so bili daleč od izločilnih bojev, najboljša sta bila Lučka Rakovec na 44. in Jernej Kruder na 47. mestu.