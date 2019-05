Filmski teden Evrope bo v 12 slovenskih mestih približeval evropski film

Ljubljana, 4. maja - Začenja se Filmski teden Evrope, ki bo do 13. junija približeval raznolikost in bogastvo evropskega filma širši javnosti. V 12 slovenskih mestih - Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Sežani, Kranju, Novem mestu, Dolenjskih Toplicah, Izoli in Slovenski Bistrici ter na Ptuju in Ravnah na Koroškem - se bo zvrstilo 33 brezplačnih projekcij.