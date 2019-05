Sporočilo uredništvom - objava predstavitev stališč kandidatnih list

Ljubljana, 6. maja - STA bo v prihodnjih dveh tednih dnevno objavljala stališča list in strank, ki kandidirajo na volitvah za Evropski parlament, o različnih temah, vezanih na delovanje evropskih institucij in aktualna evropskopolitična vprašanja. Vsa stališča bodo objavljena v servisu STA in na posebni volilni podstrani https://www.sta.si/evropske-volitve-2019/