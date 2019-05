Švicarsko-češki finale v Pragi

Praga, 3. maja - V finalu teniškega turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev se bosta pomerili Švicarka Jil Teichmann in domačinka Karolina Muchova. Teichmanova je v polfinalu izločila Čehinjo, sicer deveto nosilko, Barboro Strycovo s 6:3 in 6:0, Muchova je bila boljša od Američanke Bernarde Pere s 6:2 in 7:5.