OECD: Avtomatizacija ogroža sedmino delovnih mest

Berlin, 4. maja - Zaradi avtomatizacije bi lahko bilo v prihodnjih 15 do 20 letih ukinjenih do 14 odstotkov delovnih mest v državah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kaže raziskava te organizacije. Dodatnih 32 odstotkov delovnih mest se bo verjetno močno spremenilo. Za Slovenijo je tveganje nadpovprečno.