Mladi na že 30. salezijanskih igrah v Ljubljani

Ljubljana, 3. maja - V Ljubljani na Kodeljevem potekajo 30. mednarodne salezijanske igre, ki se jih od torka udeležuje več kot 1200 mladih iz 15 držav. Mladi športniki do sobote tekmujejo v odbojki, košarki, futsalu in namiznem tenisu. Zvečer bo v športni dvorani Kodeljevo Festival narodov in praznovanje 30-letnice iger, so povedali organizatorji.