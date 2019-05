V mednarodni operaciji zaprli drugo največje tržišče na darknetu

Wiesbaden, 3. maja - Preiskovalci iz Evrope in ZDA so v skupni operaciji zadali močan udarec prekupčevanju nezakonitih dobrin, ko jim je uspelo zapreti drugo največje spletno tržišče, ki je bilo dostopno le na darknetu. V okviru akcije so v Nemčiji aretirali tri moške, ki naj bi upravljali z nezakonito spletno trgovino, je danes sporočilo nemško tožilstvo.