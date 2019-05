Slovenski turisti razburili z zastavo nekdanje Jugoslavije na vrhu Velebita

Zadar, 3. maja - Slovenski turisti, ki so prvomajske praznike preživeli v Zadru, so tamkajšnjo javnost razburili s provokativno potezo. Na izletu po Velebitu so namreč na najvišji vrh tega gorovja izobesili zastavo nekdanje Jugoslavije, je poročal tamkajšnji lokalni medij Antena Zadar.