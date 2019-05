Slovenska odbojkarja do enega največjih uspehov

Ljubljana, 3. maja - Slovenska odbojkarja na mivki Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta na turnirju svetovne serije FIVB World Tour 3 Star v Kuala Lumpurju prišla do enega največjih uspehov v karieri. Slovenska predstavnika sta v Maleziji osvojila visoko peto mesto, kar je zelo dobra napoved pred nastopom v olimpijskih kvalifikacijah, ki bodo 11. in 12. maja v Portorožu.