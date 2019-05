Trgovsko podjetje Fama tudi lani z rastjo prodaje in dobička

Vipava, 11. maja - Družba Fama iz Vipave, ki ima dva večja trgovska centra in 20 podeželskih marketov, je tudi leto 2018 zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati. Prihodki so bili višji za dobrih osem odstotkov in so prvič presegli 20 milijonov evrov. Dobiček, ki ga bodo tudi letos namenili za investicije, je bil višji za skoraj 50 odstotkov.