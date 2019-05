Trgovanje na Ljubljanski borzi popraznično mirno

Ljubljana, 3. maja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu trgovanja izgubil 0,06 odstotka. Obseg trgovanja je po dveh prazničnih dneh skromen, po prometu so nekoliko bolj v ospredju delnice Zavarovalnice Triglav. Od prometnejših delnic so največ izgubile delnice Petrola, najbolj podražile pa so se delnice NLB.