Zvezdnik lige NBA na letališče s 50 grami marihuane

New York, 3. maja - Policija na letališču La Guardia v New Yorku je pri zvezdniku košarkarske lige NBA D'Angelu Russellu našla manjšo količino marihuane, so sporočili tamkajšnji organi pregona. Zvezdnik je opojno substanco skrival v dvojnem dnu pločevinke z brezalkoholno pijačo, skupaj pa so mu zaplenili 50 gramov prepovedane droge.