Tedenski pregled - Slovenija od 3. do 9. 5.

Ljubljana, 10. maja - Zaradi zamenjave poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske bo obrambnega ministra Karla Erjavca doletela interpelacija. Na obisku v Sloveniji je bil nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Veliko vprašanj in skrbi je sprožila ugrabitev starejšega občana v Beli krajini, zaradi katere so prijeli državljana Maroka in dva državljana Alžirije.