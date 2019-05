Na lokalnih volitvah na Otoku razočaranje tako za konservativce kot za laburiste

London, 3. maja - Britanska vladajoča konservativna stranka in opozicijski laburisti so na četrtkovih lokalnih volitvah doživeli precejšnje razočaranje. Njihovi volivci so očitno izrazili nezadovoljstvo z zastojem v postopku izstopa Velike Britanije iz EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.