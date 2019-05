Zdrs planinke pri sestopu s Kredarice, policija opozarja na večjo previdnost v gorah

Kredarica, 3. maja - Na območju Triglava se je v četrtek zjutraj pri sestopu s Kredarice poškodovala tuja planinka. Zdrsnila je na zasneženi trdi snežni podlagi in se poškodovala pri okoli 50-metrskem drsenju po strmem pobočju, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Ob tem opozarjajo, da je zaradi snega in dežja v gorah potrebna velika previdnost.