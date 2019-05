Vodstvo in piloti SAS z dogovorom

Stockholm/Oslo, 3. maja - Predstavniki skandinavske letalske družbe SAS in njihovi piloti, ki so stavkali od 26. aprila, so se uspeli dogovoriti o dvigu plač in izboljšanju nekaterih drugih pogojev dela. Enotedenska stavka je povzročila odpoved več kot 4000 letov in prizadela prek 380.000 potnikov, normalno delovanje prevoznika pa naj bi obnovili v najkrajšem možnem času.