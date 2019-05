Italija se spominja nesreče nogometašev Torina pred 70 leti

Ljubljana, 4. maja - Nogometaši AC Torina so bili po drugi svetovni vojni ponos Italije. Osvojili so štiri prvenstva zaporedoma, odigrali 93 tekem brez poraza na domačem stadionu, zgodba pa se je končala v letalski nesreči, ko so 4. maja 1949 blizu doma umrli skoraj vsi igralci in dolgo je bilo tudi v razvoju nogometa čutiti posledice.