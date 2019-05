Trump uradno nominiral Kelly Craft na položaj veleposlanice pri ZN

Washington, 3. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek uradno predlagal Kelly Craft na položaj veleposlanice ZDA pri Združenih narodih. Craftova si je z velikimi donacijami Trumpovi kampanji in republikancem prislužila že položaj veleposlanice v Kanadi in v primeru senatne potrditve se bo iz Ottawe preselila v New York.