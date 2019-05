Na soočenju v Firencah poziv Evropejcem, naj gredo volit

Bruselj/Firence, 2. maja - Vodilni predstavniki evropskih konservativcev, socialdemokratov, liberalcev in zelenih so danes v Firencah soočili mnenja o migracijah, socialnih in gospodarskih vprašanjih, podnebnih spremembah, varnosti in zunanji politiki. Rdeča nit dinamične in vsebinske razprave je bil poziv Evropejcem, naj gredo volit.