Rezervacije za tožbe v prvem četrtletju zavirale Volkswagen

Wolfsburg, 2. maja - Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen se je v začetku leta soočal s padcem prodaje in visokimi stroški rezervacij za morebitne tožbe. Dobiček pred obrestmi in davki se je v prvem četrtletju zmanjšal za 300.000 evrov na letni ravni in ga je bilo 3,9 milijarde evrov, so danes sporočili iz koncerna s sedežem v Wolfsburgu.