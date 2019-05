New Delhi, 2. maja - Z vzhodne obale Indije so evakuirali skoraj 800.000 ljudi, saj pričakujejo prihod močnega ciklona s sunki vetra do 200 kilometrov na uro. Po napovedih indijskih vremenoslovcev bo nevihta Fani dosegla kopno v petek popoldne v bližini hindujskega svetega mesta Puri.