Newyorški borzni indeksi na praznik dela navzdol

New York, 2. maja - Newyorški borzni indeksi so v sredo nazadovali, menda zato, ker predsednik centralne banke Federal Reserve Jerome Powell ni uresničil sanj nekaterih vlagateljev, ki so verjeli pozivu predsednika ZDA Donalda Trumpa, naj centralna banka zniža ključno obrestno mero za cel odstotek in v času konjunkture uvede krizne ukrepe.