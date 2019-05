Carolina na pragu polfinala NHL, Dallas izenačil

Dallas, 2. maja - Hokejisti Caroline Hurricanes so v severnoameriški ligi NHL ugnali New York Islanders s 5:2 in povedli s 3:0 v zmagah ter jih le še eno slavje loči pod uvrstitve v finale na vzhodnem delu in s tem polfinala celotne lige. Igralci Dallas Stars so v drugem krogu zahodnega dela NHL St. Louis Blues ugnali s 4:2 in izid v zmagah izenačili na 2:2.